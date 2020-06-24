Yanlış yerde inince araç bekleyen engelli ve ailesine polis yardım etti
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Yanlış yerde inince araç bekleyen engelli ve ailesine polis yardım etti

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolcu otobüsünün yanlış yerde indirdiği işitme engelli Yusuf Aydın (69) ve iki yakını, uzun süre yol kenarında beklemelerine rağmen kendilerini alan minibüs olmayınca polisten yardım istedi.

Yanlış yerde inince araç bekleyen engelli ve ailesine polis yardım etti
24.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:10

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolcu otobüsünün yanlış yerde indirdiği işitme engelli Yusuf Aydın (69) ve iki yakını, uzun süre yol kenarında beklemelerine rağmen kendilerini alan minibüs olmayınca polisten yardım istedi. Gelen trafik polisleri, Aydın ailesini kendi araçlarıyla otogara kadar götürdü. 

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki akrabalarını ziyaretten dönen işitme engelli Yusuf Aydın, eşi Tazegül Aydın (65) ve torunları Serpil Aydın (12), bindikleri yolcu otobüsünden yanlış yerde indi. Manisa'ya gitmek isteyen ancak İzmir - Ankara Karayolu Jandarma Kavşağı Bülent Ecevit Parkı önünde inen Aydın ailesi, çevrede durak olmaması nedeniyle saatlerce güneş altında bekledi. Hiçbir minibüs şoforü aileyi almayınca Yusuf Aydın, polisi arayıp, engelli olduğunu belirterek yardım istedi. Bunun üzerine gelen polis ekipleri, bekledikleri yerde durak olmadığını belirtip Yusuf Aydın ve beraberindekileri kendi araçlarına bindirip, otogara bırakmayı teklif etti. Polis, güneş altında saatlerce beklemekten bitkin düşen Yusuf Aydın'ın bavul ve çuvallarını ekip otosuna kadar taşıyarak, daha sonra aileyi otogara bıraktı.Polislere örnek davranışları nedeniyle teşekkür eden Yusuf Aydın, "Sarıkamış'tan geliyoruz. Otobüs bizi yanlış yerde indirdi. Eşyamız da fazla olduğu için minibüs beklemeye başladık. Uzun süre el kaldırmamıza rağmen duran minibüs olmadı. Polisten yardım istedik. Hemen geldiler. Bizi otogara kadar götürdüler. Bu durumu görünce, kendime 'Demek ki halen insanlık ölmemiş' dedim" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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