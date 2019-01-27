Yanlış Yaparlarsa Oradayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımızın yanı başında, ülkemize saldırmak için fırsat bekleyen terör örgütleri beslenip kışkırtılıyor. Biz de ne yaptık kafalarına, kafalarına indik. İndik mi Cerablus'ta, Elbab'ta,Afrin'de indik mi? Şimdi de hazır bekliyoruz. Eğer yanlış yaparlarsa yine oradayız" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nın ardından, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 841 milyon değerindeki 27 projenin toplu açılış törenine katıldı. Burada halka hitap eden ve Antalya'nın son birkaç gündür maruz kaldığı afetlerin alt yapı yatırımının önemini gösterdiğini kaydeden Erdoğan, "Ölenlere rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Son günlerdeki felaketler Antalya'da daha önce görmediğimiz türden afetler. Bize düşen bu yeni durumlara tedbir almaktır. Fırtına erken uyarı siteminden, dalgalara karşı koruyucu önlemleri alacağız. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği bizim için önemlidir" dedi.

"Türkiye yıllarca ülkenin ve milletin kaynaklarını vatandaşlara hizmet yerine bir avuç seçkine peşkeş çeken zihniyetin elinde eziyet görmüştür" diyen Erdoğan, "Yıllar boyunca Türkiye'nin yoksulluğuna geri kalmışlığına bahane olarak imkanların yetersizliği gösterildi. Ne zamanki biz yönetimi devraldık işte o zaman gördük ki mesele imkansızlık değil zihniyet zihniyet, kafa yapısı bozuk. Türkiye aynı Türkiye olduğu halde yeraltından petrol fışkırmadığı, gökyüzünden para yağmadığı halde biz bir anda şahlanışa geçtik. 3.5 kat Türkiye'yi büyüttük. Biz bu adımları atarken zihniyet değişti bugünlere geldik. Savunma sanayimizin yerli olarak yüzde 65'ini karşılıyoruz. İnsansız hava araçlarını, zırhlı taşıyıcılarını biz yapıyoruz. Birde insansız hava aracını silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz. Birkaç ay içinde bitecek dünyada örnek teşkil edecek" ifadelerini kullandı.

"2023 HEDEFİ VURGUSU"

"Eğitimde, sağlıkta şehir hastaneleri ile büyüyoruz" diyen Erdoğan, "16 sene önce havalimanımızı ne haldeydi. Turistler geldiğinde burada ne kepazelikler oluyordu. Hemen anında havalimanını büyüttük. Şimdi Gazipaşa'yı yaptık. Şimdi 3. havalimanını hazırlıyoruz. Analarınızın ayaklarının altını öpün, ana gibi yar olmaz. Ana başka. Geldiğimiz nokta önemli ama yeterli değil. Türkiye'nin orta üst gelişmişlik seviyesinden gelişmiş ülkeler sınıfına geçmesi bu şekilde mümkündür. Ne yapacağız edeceğiz 2023 hedeflerine ulaşacağız. Türkiye'de, onca engel, saldırı sadece hızımızı kesti. Demokrasi ve kalkınma yolunda trenimizi raydan çıkarmaya çalıştılar ama başaramadılar. Şuanda yüksek hızlı trenler çalışıyor. 81 ilin tamamında üniversite var. Nerelerden nerelere geldik. Antalya'da 5 üniversite var. Yatırımlarımızı dev projelerimizi askeri alt yapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"İNLERİNE GİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Terörle mücadelede nereden nereye geldik. İnlerine gireceğiz. Cudi'de inlerine girdik, Gabar'da inlerine girdik. Kandilde inlerine girdik, girmeye devam ediyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. ve ülkemize girmeden yerinde onları bitireceğiz. Boşa çıkardığımız her saldırı hem gücümüze güç katıyor, hem mücadele azmimizi biliyor. Bugün hedeflerimize ulaşmak için dünden çok daha kararlıyız. Ele ele vereceğiz. Antalya dünden bugün nasıl güzelse yarın bugünden daha güzel olacak."

"HAZIR BEKLİYORUZ"

Cumhur İttifakı'ndan suistimal görülmeyeceğinin altını çizen Erdoğan, "Diğerlerinin hayatı suistimal. Son 16 yıldaki başarılarımızın sebeplerinden biri istikrar ve güvendir. Cumhuriyet tarihi boyunca ne zaman ülkeye istikrar ve güven hakim olmuşsa, demokrasimiz ve ekonomimiz kazanmış, ne zaman kaos ve karmaşa çıkmışsa hep birlikte kaybetmişiz. 14 seçimin tamamında başarıyla çıktı. Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği kritik süreç, Türkiye'nin sahip olduğu istikrar ve güven ortamına daha sıkı sarılmamızı gerektiriyor. Ne milletimizin, ne ülkemizin artık hatırlamak istemediğimiz eski günlerin kavga,karmaşa, belirsizlik iklimine tahammülü yoktur. Sınırlarımızın yanı başında, ülkemize saldırmak için fırsat bekleyen terör örgütleri beslenip kışkırtılıyor. Bizde ne yaptık kafalarına, kafalarına indik. İndik mi Cerablus'ta, Elbab'ta, Afrin'de indik mi? Şimdi de hazır bekliyoruz. Eğer yanlış yaparlarsa yine oradayız" dedi. Konuşmasının ardından Erdoğan, toplam maliyeti 841 milyon değerinde olan Manavgat Türkbeleni Millet Bahçesi Projesi, Konyaaltı Sahil ve Yaşam Parkı Projesi, Kızıllı Entegre Katı Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm, Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi, Gıyaseddin Keyhüsrev Köprülü Kavşağı Yapım İşi, Ali Çetinkaya Yaylaştırma Projesi, Sedir Orman Atölye Binası Projesi, Döşemealtı Akkoç Sosyal Etkinlik Alanı Projesi, Boğaçay Peyzaj ve Taşkın Önleme Projesi, Palyatif Bakım Merkezi Projesi, Demre Mezbaha Projesi, Elmalı Membran Üniteli 400 m³, Korkuteli Atıksu Tesisi Çıkış Suyu Filtrasyon-UV Dezenfeksiyon Ünitesi Yapım İşi,Gazipaşa Müteferrik İçmesuyu Şebeke ve İsale Hatları Yapım İşi, Antalya Gazipaşa-Karasu Grubu İçmesuyu Projesi Yapım İşi (Yeniköy, Kızılgüney, Karalar, Ilıca),Gündoğmuş Aksu Kaynağı Grup İçmesuyu Hatları Yapım İşi (Bedan, Çamlıalan, Yeniköy, Karaköy, Akyar), Korkuteli İlçesi Kanalizasyon Şebeke Yapım İşi (2. ve 3. Etap), Elmalı-Akçay Kanalizasyon ve İçmesuyu Yapım İşi, Akseki-Bademli Kanalizasyon Hattı Yapım İşi, Akseki-Güçlüköy Kanalizasyon Hattı Yapım İşi, Serik Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi (2. Etap), Aksu Macun Deresi Islah Projesi (2. Etap), Merkez Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi (3. Etap), Elmalı Yağmursuyu Hattı (1. ve 2. Etaplar) Yapım İşi, Demre Yağmursuyu Hattı Yapım İşi, Elmalı Depolama Tesisleri Yerleşkesi Yapım İşi, Serik Eminceler Depolama Tesisleri Yerleşkesi Yapım İşi, Kaş Kemer Sinekçibeli Mahallesi Sulama Tesisi Projesinin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'a açılışta Bakanlar, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel eşlik etti.

(İsa Akar-Suat Metin-Ferah Vanlı/İHA)

Kaynak: İHA