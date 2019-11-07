Yanlış teşhis konulan akalazya hastası sağlığına kavuştu

07.11.2019 13:21 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:37

NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK

Çatal, Akalazya hastalığının nadir görüldüğünü ifade ederek cerrahi operasyona ilişkin "Midenin üst kısmının çok az bir bölümü ve yemek borusunun 4 santime yakın bir bölümünde saran adaleyi ayırıyoruz, böylece kişinin kasılma yapan ve yutma güçlüğüne engel olan bölümü serbestleşmiş oluyor" ifadesini kullandı.

"CERRAHİ MÜDAHALE KESİN ÇÖZÜM"

Kişinin hayat kalitesini düşüren bir Akalazya hastalığı olduğunu dile getiren Çatal, bu hastalığın gençlerde daha çok görüldüğünün altını çizerek şöyle konuştu.

"Doğuştan yemek borusunun alt tarafı özellikle adale bölümünün fazla kasılması ve yemek borusunu daraltmasıyla kişi önce katı gıdaları, sonra sulu gıdaları yiyemiyor. Hastamız neredeyse su içemez hale gelmiş. Laparaskopik tekniği ile yani kapalı yöntemle onu ameliyat ettik."

Müdahale edilmezse hastalığın giderek ilerlediğini vurgulayan Çatal sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Birçok tedavi seçeneği var. Balon dilatasyon ve botoks gibi tedavi seçenekleri kısa zamanda fayda sağlarken hastalığın tekrar nüksetme durumu olabiliyor bu yüzden kesin tedavi seçeneği olarak cerrahi müdahaleyi öneriyoruz"

AKALAZYA HASTASI, "İDRİS KAYGISIZ"

"SU DAHİ İÇEMİYORDUM"

Hastalığının ilerlemesi nedeniyle su dahi içemez bir hale geldiğini aktaran Kaygısız " Su dahi içemez bir haldeydim, Dört yıldır her türlü tedaviyi aldım. En sonunda, kapalı ameliyat için Özel Medifema Hastanesi'ne geldik" dedi.

Sağlığına bir an önce kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Kaygısız, " Medifema Hastanesinde bu ameliyatın yapıldığını duymuştum. Op. Dr. Hidayet Çatal'ı çok araştırdım, makalelerini bile okudum. Çok kişi tavsiye etmişti zaten" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler