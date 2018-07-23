Yanlış tedaviye protezli çözüm

GAZİANTEP - Gaziantep'te yanlış tedavi sonrası iki ön ayağı kesilen köpeğe, bir vatandaş tarafından tasarlanan yürüteç takıldı.

Gaziantep'te sokaklarda dolaştığı sırada bir vatandaş tarafından bulunup, bir süre bakıldıktan sonra veterinerin yanlış tedavisi sonucunda ön iki ayakları kesildiği iddia edilen 'Yağmur' isimli köpeğe protez ayak takılması için çalışmalar başladı.

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan ve çevresinde 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl, engelli hayvanlar için kendi olanaklarıyla yürüteç yaparak onların hayata tutunmasına yardımcı oluyor.

İki ön ayağı kesilmiş vaziyette olan 'Yağmur' isimli köpeği ise, sosyal medyadan görerek çalışmalara başlayan Kızıl, yaptığı yürüteci Gaziantep'e getirerek ilk etapta köpeğin alışmasını bekleyerek, ardından protez ayak takacaklarını söyledi.

Kızıl," 3 yıldır hayvanların engellerini yok etmek için çalışıyorum. Burada Yağmur isimli köpeğimizi görmeye geldik ve ona bir yürüteç sürprizi yaptık. İlk etapta bir yürüteç deneyip sonra ayağı biraz daha incelirse ona 3D yazıcıdan iki tane protez desteği vereceğiz. O zaman Yağmur'un koştuğu ve mutlu olduğu ana hepimiz şahit olacağız. Yağmur biraz korktu yürüteçten ama ilerde alışacak diye düşünüyorum. Ampute edilmiş ön iki ayağı inceldiği zaman iki tane protez yapacağız" dedi.

Canlı Hayatları İyileştirme Derneği Başkanı Uzman Doktor Ufuk Tekbaş hayvanlarında duygularının olduğunu belirterek," Yağmur'un bir sebepten dolayı ön bacakları kesildi. Bizde hayvanların da duygusunun olduğunu bildiğimizden dolayı aramızda bir bağ oluştu. Bu durumdan etkilenerek ona bir yürüteç ve sonrasında protez yapma kararı aldık. Sağ olsun arkadaşlarda bu konuda bize yardımcı oldular. Hayvanlarında duygusunun olduğunu biliyoruz. Protez bacaklara adapte olmaları biraz zaman alabiliyor. Belki rehabilitasyonda gerekebilir" diye konuştu.

Öte yandan Yağmur isimli köpeğin ampute edilmiş iki ayağı inceldiğinde ve yürüteç ile yürümeye adapte olduğunda protez bacakların takılacağı belirtildi.