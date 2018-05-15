Yanlış Roket Alarmı İsrail'de Paniğe Yol Açtı

İsrail'in Eshkol bölgesinde verilen yanlış roket alarmı İsrailliler arasında paniğe neden oldu. Yüzlerce İsrailli sığınaklara koştu.

Gazze-İsrail sınırında dün meydana gelen çatışmalardan sonra bu sabah erken saatlerde verilen roket alarmı İsrailliler arasında paniğe neden oldu. İsrail'in hem Gazze hem de Mısır ile sınırının yakınındaki Eshkol bölgesinde verilen yanlış roket alarmı yüzünden yüzlerce İsrailli sığınaklara koştu. İsrail ordusu, yapılan araştırmadan sonra yanlış füze alarmı verildiğini bildirdi. Alarmın çalmasına neyin sebep olduğunun bilinmediği belirtildi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Eshkol bölgesinde verilen roket sireni yanlış bir alarmdı" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Savunma Güçleri, dün Gazze - İsrail sınırında gerçekleştirilen gösterilere 40 bin Filistinlinin katılığını bildirdi. Hamas tarafından teşvik edildiği iddia edilen gösterilerde, İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz ve canlı mermi kullandı. Meydana gelen çatışmalarda 60 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 binden fazla Filistinlinin yaralandığı bildirildi. - TEL AVİV