YANLIŞ PARKLA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ; OTOMOBİLİM KÜÇÜK DEDİ

FATİH, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da merkezi bir noktada otomobilini park edip giden sürücü otobüslerin dönüşünü engellerken, trafiğin bir süre kilitlenmesine neden oldu. Aracına bıraktığı telefon numarası arandığında otomobilinin küçük olduğunu, araçların geçebileceğini iddia ederken, otobüsün dönemediği belirtilince geleceğini söyledi.

Merkez ile Denizköşkler Mahallesi'ni ayıran Fatih Sokak'ın hemen başında park eden bir sürücü, yakındaki bir iş yerine gitti. Otomobiller bu yola dönüp geçebilirken, Cihangir Mahallesi'nden hareket ederek Başakşehir'deki Şahintepe Mahallesi'ne kadar giden İETT otobüsü yeterli alan olmadığı için güzergahı üzerindeki bu sokağa giremedi. Bir süre korna çalan otobüs şoförü aracın içinde kimse olmadığını görünce döndü. Arkada kısa sürede uzun araç konvoyu oluşurken, çalınan kornalar da otomobil sahibinin bulunmasını sağlayamadı. Çevredekilerden biri otomobilin ön camında bir telefon numarası olduğunu görünce İETT otobüsü şoförüne haber verdi. Aranan numaraya yanıt veren sürücü; otomobilinin küçük olduğunu, araçların geçebileceğini iddia ederken, otobüsün dönemediği belirtilince geleceğini söyledi. Kısa süre sonra gelen sürücü, otomobiline binerek uzaklaşırken, otobüs ve diğer araçlar yollarına devam edebildi. Bu noktada sık sık benzer biçimde otobüslerin dönüşte zorlandığı ifade edildi.