Yanlış park yapanlara ceza
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Yanlış park yapanlara ceza

25.03.2021 09:38 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:44
Yanlış park yapanlara ceza

Adana'da toplu taşıma duraklarına, yaya geçitlerine, engelli rampalarına ve engelliler için ayrılmış park yerlerine bırakılan araçlar çekildi, sürücülere ceza yazıldı.

Adana'da toplu taşıma duraklarına, yaya geçitlerine, engelli rampalarına ve engelliler için ayrılmış park yerlerine bırakılan araçlar çekildi, sürücülere ceza yazıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yanlış park uygulaması yaptı. Uygulamada toplu taşıma duraklarına, yaya geçitlerine, engelli rampalarına ve engelliler için ayrılmış park yerleri ile ikinci sıra park eden sürücülere ceza yazdı. Polis sürücüsüne ulaşamadığı araçları ise çekici ile kaldırdı. - ADANA

Yanlış park yapanlara ceza
Yanlış park yapanlara ceza
Yanlış park yapanlara ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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