Yanlış park yapanlara ceza

Adana'da toplu taşıma duraklarına, yaya geçitlerine, engelli rampalarına ve engelliler için ayrılmış park yerlerine bırakılan araçlar çekildi, sürücülere ceza yazıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yanlış park uygulaması yaptı. Uygulamada toplu taşıma duraklarına, yaya geçitlerine, engelli rampalarına ve engelliler için ayrılmış park yerleri ile ikinci sıra park eden sürücülere ceza yazdı. Polis sürücüsüne ulaşamadığı araçları ise çekici ile kaldırdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı