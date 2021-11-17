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Yanlış park edilen motosiklete sinirlendi... Motosikleti tekmeleyerek böyle devirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yanlış park edilen motosiklete sinirlendi.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Yanlış park edilen motosiklete sinirlendi... Motosikleti tekmeleyerek böyle devirdi

Yanlış park yüzünden aracını çarpan sürücü öfkesini motosikletten çıkardı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir siteye girmek isterken yanlış park edilen motosiklete çarpan minibüs sürücüsü, öfkelenerek motosikleti tekmeledi. Sürücüsü, yere düşen motosikletine koşarken minibüs sürücüsü ise aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İncirtepe Mahallesi'nde bulunan bir sitenin girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre siteye girmek isteyen bir minibüs sürücüsü, yanlış park nedeniyle girişten geçerken motosiklete çarptı. Araçtan inen sürücü, bir süre minibüsteki çiziklere baktıktan sonra öfkesine hakim olamayarak motosikleti tekmeledi. Olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi aracına binen minibüs sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Motosiklet sürücüsü ise aracıyla uzaklaşan adamın arkadaşından koştuğu ile kaldı. Yaşanan o anlarsa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yanlış park edilen motosiklete sinirlendi... Motosikleti tekmeleyerek böyle devirdi

Yanlış park edilen motosiklete sinirlendi... Motosikleti tekmeleyerek böyle devirdi

Yanlış park edilen motosiklete sinirlendi... Motosikleti tekmeleyerek böyle devirdi

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İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Son Dakika Haberleri

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