SAKARYA Yanlış park edilen aracı vatandaşlar yolun kenarına çekti
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SAKARYA Yanlış park edilen aracı vatandaşlar yolun kenarına çekti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yanlış park edilen aracı vatandaşlar yolun kenarına çektiSAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde belediye halk otobüs yanlış park edilen otomobil nedeniyle dönüş yapamayınca vatandaşlar devreye girdi.

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Yanlış park edilen aracı vatandaşlar yolun kenarına çekti

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde belediye halk otobüs yanlış park edilen otomobil nedeniyle dönüş yapamayınca vatandaşlar devreye girdi. Vatandaşlar otomobili yolun kenarına iterek otobüsün geçmesini sağladı.

Adapazarı Karaağaç Caddesi'nde yaya geçidine park edilen 54 DC 485 plakalı otomobil trafiği kilitledi. Belediye halk otobüsü dönüş yaptığı sırada yanlış park edilen otomobil nedeniyle manevra yapamadı. Halk otobüsü otomobil nedeniyle hareket edemeyince yol tıkandı. Bunun üzerine vatandaşlar devreye girdi. Vatandaşlar hatalı park edilen otomobili iterek yolun kenarına aldı. Otomobilin yolun kenarına yanaştırılmasıyla otobüs hareket ederken, trafik akışı da sağlandı.

SAKARYA Yanlış park edilen aracı vatandaşlar yolun kenarına çekti
SAKARYA Yanlış park edilen aracı vatandaşlar yolun kenarına çekti
SAKARYA Yanlış park edilen aracı vatandaşlar yolun kenarına çekti
SAKARYA Yanlış park edilen aracı vatandaşlar yolun kenarına çekti
SAKARYA Yanlış park edilen aracı vatandaşlar yolun kenarına çekti
SAKARYA Yanlış park edilen aracı vatandaşlar yolun kenarına çekti
SAKARYA Yanlış park edilen aracı vatandaşlar yolun kenarına çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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