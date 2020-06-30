Yanlış otobüse binen öğrencileri güzergahını değiştirerek sınava yetiştirdi
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Yanlış otobüse binen öğrencileri güzergahını değiştirerek sınava yetiştirdi

Sakarya'da hafta sonu yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek üzere yola çıkan ve yanlış otobüse binen iki genç, güzergahını değiştiren şoför tarafından sınava yetiştirildi.

Yanlış otobüse binen öğrencileri güzergahını değiştirerek sınava yetiştirdi
30.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:04

Sakarya'da hafta sonu yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek üzere yola çıkan ve yanlış otobüse binen iki genç, güzergahını değiştiren şoför tarafından sınava yetiştirildi.

Sınav merkezine gitmek için Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki durağa gelen iki öğrenci, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait otobüse bindi.

Bir süre sonra yanlış otobüse bindiklerini fark eden öğrenciler, durumu şoför İbrahim Aydemir'e iletti. Ulaşım Dairesi Amirliğine konuyu aktaran Aydemir, araçtaki yolcuları indirerek güzergah dışına çıktı.

Serdivan ilçesindeki okula öğrencileri yetiştiren Aydemir'in çabası, araç kamerasınca kaydedildi.

Kamera görüntüleri, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından "Biz elimizden geleni yaptık. İnşallah sınavınız başarılı geçmiştir." notuyla paylaşıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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