Yanlış okula giden öğrenciyi sınava polis memuru yetiştirdi
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Yanlış okula giden öğrenciyi sınava polis memuru yetiştirdi

Yanlış okula giden öğrenciyi sınava polis memuru yetiştirdi Öğrenciyi son dakikada sınava yetiştiren polis memuru;

27.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:52

Yanlış okula giden öğrenciyi sınava polis memuru yetiştirdi

Öğrenciyi son dakikada sınava yetiştiren polis memuru; "Vicdanım el vermedi"

Kimliğini kaybetti, sınava dakikalar kala yetişti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı için yanlış okula giden bir adayı, okulda görevli polis memuru kendi otomobili ile sınava gireceği okula götürdü. Koşarak içeri giren üniversite adayı genç sınava son dakikada yetişti.

Kocaeli'de 2020-Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ilk ayağı Temel Yeterlilik Testi alınan önlemlerle başladı. Saat 10.15'te başlayan sınav öncesinde adaylar, sınava girecekleri okulların önüne giderek beklemeye sınav saatini beklemeye başladı. Saatler 10.05'i gösterdiğinde okulların kapıları kapatıldı. İzmit ilçesinde bulunan İzmit Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde sınava girecek olan bir aday, yanlışlıkla yine İzmit ilçesinde bulunan Nuh Çimento İmamhatip Ortaokulu'na gitti. Görevliler tarafından yapılan kontrollerde adayın yanlış okula geldiği belirlendi. Okulda görevli bir polis memuru sınavın başlamasına 5 dakika kala adayı sınava yetişmesi için kendi aracı ile İzmit Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin yolunu tuttu. Araçtan inen polis memuru ve aday, koşarak kapıların kapanmasına 1 dakika kala okula girdi. Öğrenci görevliler tarafından sınava girmesi için okula alındı.

"Vicdanım el vermedi, yetiştirmeye çalıştım"

Olayı anlatan polis memuru, sınava geç kalacağını anlayınca kendi aracı ile okula yetiştirdiğini Nuh belirterek, Nuh Çimento İmamhatip Ortaokulunda görevliydim ben. Arkadaş yanlış okula gelmiş. Benim de vicdanım el vermedi, yetiştirmeye çalıştım. Sınava giriş saatinin 10.05'e ertelendiğini duyunca ben de şansımı denedim. Yetiştirdik. Arkadaşın 1 yılı boşa gitmesin istedim. Arkadaş çok üzgündü. Ben de yetiştirmeye çalıştım. Kusura bakmayın yorgunum" dedi.

Sınava giderken kimliğini kaybetti

Öte yandan, Çağla Altıkulaç isimli bir aday ise sınava gireceği okula giderken kimliğini kaybetti. Durumu fark eden Altıkulaç ve dedesi Güngör Akdeniz yaklaşık 5 dakika kimliği aradı. Bulamayınca İlçe Nüfus Müdürlüğüne giden Çağla Altıkulaç ve dedesi Güngör Akdeniz yeni kimlik çıkarttı. Daha sonra koşarak sınava gireceği okula gelen Çağla Altıkulaç sınava dakikalar kala yetişti. Çok heyecanlandıklarını söyleyen Güngör Akdeniz, "Heyecandan torunum gelirken kimliğini düşürmüş. Ben de eğitimciyim. Torunumdu. Kimliği poşet içerisindeydi. Galiba gelirken heyecandan düşürmüş. Tam 20 dakika vardı. Aradık, aradık bulamadık. Daha sonra Nüfus Müdürlüğüne giderek yeni kimlik çıkarttırdık. Sınava girdi ama stres yaptı, ağlıyor. Ben çok kotum. 440 yıllık müfettişim ama torun bu. Bunun maddi, manevi durumları var. Allah kimsenin başına vermesin. Sonunda mutlu sona ulaştık" diye konuştu.

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Yanlış okula giden öğrenciyi sınava polis memuru yetiştirdi

Kaynak: İHA

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