Yanlış okula giden öğrenciyi sınava polis memuru koşarak yetiştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yanlış okula giden öğrenciyi sınava polis memuru koşarak yetiştirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı için yanlış okula giden bir adayı, okulda görevli polis memuru kendi otomobili ile sınava gireceği okula götürdü.

Yanlış okula giden öğrenciyi sınava polis memuru koşarak yetiştirdi
27.06.2020 11:02 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:06

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı için yanlış okula giden bir adayı, okulda görevli polis memuru kendi otomobili ile sınava gireceği okula götürdü. Koşarak içeri giren üniversite adayı genç sınava son dakikada yetişti.

Kocaeli'de 2020-Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ilk ayağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) alınan önlemlerle başladı. Saat 10.15'te başlayan sınav öncesinde adaylar, sınava girecekleri okulların önüne giderek beklemeye sınav saatini beklemeye başladı. Saatler 10.05'i gösterdiğinde okulların kapıları kapatıldı. İzmit ilçesinde bulunan İzmit Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde sınava girecek olan bir aday, yanlışlıkla yine İzmit ilçesinde bulunan Nuh Çimento İmamhatip Ortaokuluna gitti. Görevliler tarafından yapılan kontrollerde adayın yanlış okula geldiği belirlendi. Okulda görevli bir polis memuru sınavın başlamasına 5 dakika kala adayı sınava yetişmesi için kendi aracı ile İzmit Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin yolunu tuttu. Araçtan inen polis memuru ve aday, koşarak kapıların kapanmasına 1 dakika kala okula girdi. Öğrenci görevliler tarafından sınava girmesi için okula alındı.

"Vicdanım el vermedi, yetiştirmeye çalıştım"

Olayı anlatan polis memuru, sınava geç kalacağını anlayınca kendi aracı ile okula yetiştirdiğini Nuh belirterek, Nuh Çimento İmamhatip Ortaokulunda görevliydim ben. Arkadaş yanlış okula gelmiş. Benim de vicdanım el vermedi, yetiştirmeye çalıştım. Sınava giriş saatinin 10.05'e ertelendiğini duyunca ben de şansımı denedim. Yetiştirdik. Arkadaşın 1 yılı boşa gitmesin istedim. Arkadaş çok üzgündü. Ben de yetiştirmeye çalıştım. Kusura bakmayın yorgunum" dedi.

Sınava giderken kimliğini kaybetti

Öte yandan, Çağla Altıkulaç isimli bir aday ise sınava gireceği okula giderken kimliğini kaybetti. Durumu fark eden Altıkulaç ve dedesi Güngör Akdeniz yaklaşık 5 dakika kimliği aradı. Bulamayınca İlçe Nüfus Müdürlüğüne giden Çağla Altıkulaç ve dedesi Güngör Akdeniz yeni kimlik çıkarttı. Daha sonra koşarak sınava gireceği okula gelen Çağla Altıkulaç sınava dakikalar kala yetişti. Çok heyecanlandıklarını söyleyen Güngör Akdeniz, "Heyecandan torunum gelirken kimliğini düşürmüş. Ben de eğitimciyim. Torunumdu. Kimliği poşet içerisindeydi. Galiba gelirken heyecandan düşürmüş. Tam 20 dakika vardı. Aradık, aradık bulamadık. Daha sonra Nüfus Müdürlüğüne giderek yeni kimlik çıkarttırdık. Sınava girdi ama stres yaptı, ağlıyor. Ben çok kotum. 440 yıllık müfettişim ama torun bu. Bunun maddi, manevi durumları var. Allah kimsenin başına vermesin. Sonunda mutlu sona ulaştık" diye konuştu. - KOCAELİ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak Haber
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti Haber
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı Haber
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı Haber
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez Haber
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi Haber
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler, artık ihracat ürünü oldu
Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler, artık ihracat ürünü oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Dilan Çiçek Deniz
Spor Can Bartu Caner Erkin Yılmaz Vural Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Yanlış okula giden öğrenciyi sınava polis memuru koşarak yetiştirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 11:07:14. #1.15#
title