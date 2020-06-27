Yanlış okula giden öğrenciyi sınava polis memurları yetiştirdi Yanlış okula giden öğrenciyi sınava polis memurları yetiştirdi -Trabzon'da sınava gireceği okulun yerini bulamayan öğrenciyi polis son anda sınava yetiştirirken, sınava dakikalar kala gelen bir öğrenci ise içeri alınmayınca büyük üzüntü yaşadı Trabzon'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme...

Yanlış okula giden öğrenciyi sınava polis memurları yetiştirdi

-Trabzon'da sınava gireceği okulun yerini bulamayan öğrenciyi polis son anda sınava yetiştirirken, sınava dakikalar kala gelen bir öğrenci ise içeri alınmayınca büyük üzüntü yaşadı

TRABZON - Trabzon'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı.

Sınava gireceği okula dakikalar kala gelen bir öğrenci sınav salonuna alınmazken, sınava gireceği okulun yerini bulamayan bir öğrenci ise polisin yardımıyla son anda sınava yetiştirildi.

Korona virüs salgını nedeniyle sınavın yapılacağı okulların girişinde öğrenciler sosyal mesafeye göre tek sıra halinde salonlara alınırken burada kendilerine maske de verildi.

Polis ekipleri de okul önlerinde sınava girecek olan öğrencilerin yakınlarını sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılarda bulunurken, ekipler sınava gireceği okulu bulamayan bir öğrenciyi ise son anda polis otosu ile götürerek sınava gireceği okuluna yetiştirdi. Trabzon Fen Lisesi'nde ise sınava dakikalar kala gelen bir öğrenci ise içeri alınmadı.

Sınava alınmayan öğrenci daha sonra sinirli bir şekilde okuldan ayrılırken bu sırada diğer öğrenci velileri görevlilere tepki gösterdi. Öğrenci velileri ile görevliler arasında kısa süreli sözlü tartışma ve gerginlik yaşanırken polisin olaya müdahale etmesiyle tartışma sona erdi.

Kaynak: İHA