Yanlış mı yalnış mı? Yanlış nasıl yazılır?
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Yanlış mı yalnış mı? Yanlış nasıl yazılır?

Yanlış mı yalnış mı? Yanlış nasıl yazılır?
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Türk Dil Kurumu'nun çevrimiçi yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı sunmaktadır. Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK'nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de 'yanlış'tır. Peki, Yanlış mı yalnış mı? Yanlış nasıl yazılır?

Yanlış mı yalnış mı? sorularının yanıtları sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkçe'de kullanılan birçok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılmakta. Bu nedenle günlük hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımı araştırılıyor. Peki, Yanlış mı yalnış mı? Yanlış nasıl yazılır?

YANLIŞ NE DEMEK?

  1. Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata.
  2. Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymayan, aykırı olan, hatalı.
  3. Hatalı bir biçimde.
  4. Biçimsel düşünme yasalarına uymayan, düşünülen şeyle uyuşmayan.

YANLIŞ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin yanlış mı, yalnış mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yanlış şeklinde olmalıdır.

yannış (Yanlış kullanım)

yalnış (Yanlış kullanım)

yanlış (Doğru kullanım)

YANLIŞ MI YALNIŞ MI?

Bu kelimenin yanlış mı, yalnış mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yanlış şeklinde olmalıdır.

YANLIŞ KELİMESİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) ''yanlış'' olarak yazılmalıdır. Bu sözcüğünün cümle içinde kullanımına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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