Yanlış İğne Sebebiyle Felç Kaldı, Tek İsteği Akülü Araba

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Zeynettin Çağcı, küçük yaşlarda vurulan yanlış iğne sebebiyle belden aşağı felç kaldı. Bir daha yürüyemeyen Çağcı, sokaklarda arbane çalarak çocuklarını geçindirmeye çalışıyor.

Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesinde yaşayan Zeynettin Çağcı, çocuk yaşlarda geçirdiği hastalık sonrası vurulan yanlış iğneden dolayı belden aşağısı tutmadı. Belden aşağısı gelişmeyen talihsiz adamın bacakları incecik kaldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Çağcı, 3 ayda bir aldığı engelli maaşıyla geçinemeyince akşamları Kızıltepe ilçesinde sokaklarda arbane çalarak geçimini sağlıyor.

İstasyon ile Kızıltepe arasındaki 10 kilometrelik yolu büyük zahmetle geldiğini söyleyen Çağcı, "Ekmek davası, çocuklarım için çalışıyorum. Haftanın bir günü geceleri gelip burada oturup arbane çalıyorum. Yoldan geçen vatandaşlar bana para veriyorlar bende onlara dua ediyorum. Yaklaşık 30-35 TL çıkarıyorum. Üç çocuğum var üçünü de Kuran kursuna gönderiyorum. Kirada oturuyorum engelli maşı alıyorum. Devlet yetkililerden akülü ve ya da normal engellilerin kullandığı bir motor istiyorum" dedi. - MARDİN