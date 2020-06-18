Yanlış hesaba havale yaptı, parasından oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yanlış hesaba havale yaptı, parasından oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir tesisat dükkanı olan İrfan Uzunlar, malzeme aldığı fabrikaya para göndermek amacıyla gittiği ATM'de hesap numarasının bir rakamını yanlış yazınca 2 bin 800 TL'sinden oldu.

Yanlış hesaba havale yaptı, parasından oldu
18.06.2020 16:10 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:14

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir tesisat dükkanı olan İrfan Uzunlar, malzeme aldığı fabrikaya para göndermek amacıyla gittiği ATM'de hesap numarasının bir rakamını yanlış yazınca 2 bin 800 TL'sinden oldu.

56 yaşındaki İrfan Uzunlar, iş için malzeme aldığı fabrikanın hesap numarasına para yatırmak için ATM'ye gitti. ATM'de hesap numarasının bir rakamı yanlış girilince para başka birine gönderildi. ATM'nin ekranında parayı gönderdiği yerin ismi gizli tutulmasından dolayı yanlış gönderdiğini anlamayan İrfan Uzunlar, olayı öğrenince şok yaşadı. Parayı yanlış gönderdiği kişiden almak için arayış içine giren Uzunlar, yanlış havale yaptığı kişiye ulaştı. O kişinin bankaya borcu olduğundan dolayı bankanın paraya ipotek koyduğunu öğrenen Uzunlar, ikinci bir şokla karşılaştı. Bütün hukuki yollara başvurduğunu söyleyen Uzunlar, olumsuz geri dönüşler yaşaması üzerine çaresiz olduğunu söyledi.

"Ne o alabildi parayı ne de ben alabildim"

Uzunlar, "Parayı gönderirken sürekli kullandığım bir ATM vardı. İşlem yaparken o ATM'de göndereceğim yerin ismi yazıyordu. Bu sefer başka bankanın ATM'sine gittik. Hesap numarasının bir rakamını yanlış girdim fakat ekranda gönderdiğim fabrika ile yanlış gönderdiğim kişinin isimlerinin baş harfi aynı olduğu için doğru gönderdiğimi düşündüm. Bankayı sürekli aradım. Yanlış gönderdiğim kişinin bankaya borcu olduğu için ne o alabildi parayı ne de ben alabildim. Para bankada kaldı. Bütün hukuki yollara başvurdum. Savcılığa, tüketici haklarına, CİMER'e, her yere başvurdum. Hep olumsuz yanıt aldım. Fabrikaya borcumu ödeyince 5 bin 600 TL cebimden çıktı. Bu parayı zor kazanıyorum. Çaresiz durumdayım" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Haber
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü Haber
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın 'savaş' sözlerine hak verdiler
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
MSB, 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların videosunu paylaştı
MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin 'kasası' olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
İstanbul'un güzide ilçesindeki derenin son hali vatandaşı isyan ettirdi
İstanbul'un güzide ilçesindeki derenin son hali vatandaşı isyan ettirdi
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı
Kamyonet sürücüsünün korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı demir sopalı saldırısına uğradığı anlar kamerada
Kamyonet sürücüsünün korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı demir sopalı saldırısına uğradığı anlar...
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemi
Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemi
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki 'Gay' kelimesini sansürledi
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada
Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Kadın Bursa Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yanlış hesaba havale yaptı, parasından oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 16:36:31. #1.14#
title