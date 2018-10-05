Yanlış Eve Silahlı Saldırıya Tutuklama

Yanlış Eve Silahlı Saldırıya Tutuklama

Samsun’da amcasının evine silahlı saldırı düzenlemek için pompalı tüfekle ateş açınca yanlışlıkla amcasının evi yerine amcasının komşusunun evini kurşunlayan genç mahkemece tutuklandı.

Yanlış Eve Silahlı Saldırıya Tutuklama

Samsun'da amcasının evine silahlı saldırı düzenlemek için pompalı tüfekle ateş açınca yanlışlıkla amcasının evi yerine amcasının komşusunun evini kurşunlayan genç mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (23), bir husumetten dolayı amcası A.B.'nin evine pompalı tüfekle ateş açtı. Ancak, M.B.'nin amcasının evi zannedip yanlışlıkla amcasının komşusunun evine silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı. Tüfekten çıkan saçmalar komşu evin camlarına isabet ederken, silahlı saldırgan kaçtı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak Denizevleri Polis Merkezine teslim edilen M.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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