Yanlış egzersizler bağışıklık sistemine yarardan çok zarar verebilir
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Selçuk

Yanlış egzersizler bağışıklık sistemine yarardan çok zarar verebilir

Yanlış egzersizler bağışıklık sistemine yarardan çok zarar verebilir Fiziksel Performans Uzmanı Değirmenci: "Yanlış yapılan egzersiz bağışıklık sistemine zararlı" "Beslenme ve egzersiz programları kişiye özel hazırlanmalıdır" Sosyal izolasyonun yüksek öneme sahip olduğu bu dönemlerde,...

28.03.2020 21:21 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:23
Yanlış egzersizler bağışıklık sistemine yarardan çok zarar verebilir

Yanlış egzersizler bağışıklık sistemine yarardan çok zarar verebilir

Fiziksel Performans Uzmanı Değirmenci: "Yanlış yapılan egzersiz bağışıklık sistemine zararlı"

"Beslenme ve egzersiz programları kişiye özel hazırlanmalıdır"

İSTANBUL - Sosyal izolasyonun yüksek öneme sahip olduğu bu dönemlerde, evde yapılabilecek bir takım egzersiz önerileri veriliyor. Kişinin vücut özelliklerine göre doğru egzersiz ve beslenme programlarının oluşturulması bu dönemde önem taşıyor. Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci bu süreçte yapılan yanlış egzersizlerin kişinin bağışıklık sistemine zarar verebileceğini söyledi.

Uzmanlar, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı en önemli savunmanın kişinin bağışıklık sistemi olduğu söylüyor. Kişinin bağışıklık sistemi ne kadar güçlüyse, hastalıkla savaşırken sağlayacağı avantajın da o denli yüksek olacağını düşünülüyor.

Kişisel izolasyon sürecinde nüfusun çoğunluğu evde kalarak virüse karşı bir takım önlemler alıyor. Bazıları beslenmesine dikkat ediyor, bazıları da evde küçük çaplı egzersizlerle bağışıklık sistemini canlandırmayı amaçlıyor. Ancak fiziksel performans uzmanları bilinçsizce kendi başına yapılan yanlış egzersizlerin bağışıklık sistemini tehdit ettiğini, hatta çökertebileceğini iddia ediyor. Bu noktada vücut özelliklerine bağlı olarak kişiye özel beslenme ve egzersiz programlarının hazırlanması gerektiğinin altını çiziliyor.

"Öncelik bağışıklık sistemini canlandırmak"

Konuyla ilgili bilgi veren Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci, "Bu süreç içerisinde bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmek yerine bağışıklık sistemimizi etkileyen fiziksel uygunluk kriterlerini ve bağışıklık sitemimizin metabolizmasını canlı tutmak birinci önceliğimiz olmalıdır. Bununla beraber bağışıklık sitemimiz canlı kalacak ve siz bazı risk faktörlerinden uzak kalacaksınız. Evde yapacağınız herhangi bir yanlış egzersiz bağışıklık sisteminizin zayıflamasına neden olabilir" dedi.

Bağışık sistemi neden önemlidir?

Bağışıklık sistemini, insan fizyolojisinin dışarıdan gelecekler tehditlere karşı oluşturduğu bir savunma mekanizması olarak tanımlayan Değirmenci, "Virüs ve bakteri gibi dışarıdan risk oluşturabilecek herhangi bir saldırı durumunda vücudu korumak amacıyla devreye girer. Bağışıklık sistemimizin kuvvetsiz veya yetersiz olduğu durumlarda vücudunun karşı karşıya kaldığı saldırıya direnç gösteremez ve biz de yavaş yavaş sağlığımızı kaybetmeye başlarız" dedi.

Değirmenci, bağışıklık sisteminin fizyolojik yapımızın temelinde olduğu gibi hücresel yapıda aminoasitlerden oluştuğunu söyleyerek, "Bunlar fiziksel uygunluk kriterleriyle benzerlik taşır. Bunları destekleyen parçalar arasında hormonal, merkezi sinir, kalp ve damar, akciğer sistemlerimiz ile hücre metabolizmalarımız vardır" bilgisini verdi.

Evde spor yapmak isteyenlere online uzman desteği

Değirmenci, beslenme ve fiziksel eğitimler veren World Challenge Club'ın (WCC), başlattığı 'Challenge Your Life' adlı sosyal sorumluk projesiyle bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik beslenme ve egzersiz ilgili tüm merak edilenleri cevapladığını ifade ederek "Koronavirüsten korunmak için evde kalınan bu günlerde bireyler, challengeyourlife.today web adresi üzerinden fiziksel performans uzmanları ve diyetisyenlerin online olarak vereceği bir takım önerilere ulaşabiliyor. Soru-cevap yöntemiyle uygulanan sistem, whatsapp üzerinden veya gösterilen mesaj kutusuna göndericinin isim soyisim yazarak sorusuna yanıt aradığı bir şekilde işliyor. Online derslerle kişiye özel programlar veriyoruz" dedi.

Yanlış egzersizler bağışıklık sistemine yarardan çok zarar verebilir

Kaynak: İHA

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Yanlış egzersizler bağışıklık sistemine yarardan çok zarar verebilir

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