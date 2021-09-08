Yanlış doğum kontrol yöntemi gebeliğe yol açabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yanlış doğum kontrol yöntemi gebeliğe yol açabilir

Yanlış doğum kontrol yöntemi gebeliğe yol açabilir
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğum kontrol yöntemlerinin doğru kullanılmasının önemine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Yalım, "Halk arasında sıkça kullanılan doğum kontrol yöntemleri genellikle yanlış kullanım nedeniyle istenmeyen gebeliklere neden oluyor" dedi.

Doğum kontrol yöntemlerinin doğru kullanılmasının önemine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Yalım, "Halk arasında sıkça kullanılan doğum kontrol yöntemleri genellikle yanlış kullanım nedeniyle istenmeyen gebeliklere neden oluyor" dedi.

Gebe kalmak istemeyen kadınların birçok farklı yönteme başvurduğunu ve bu yöntemlerin yanlış kullanımının istenmeyen gebeliklere yol açtığını ifade eden Medicana Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Yalım halk arasında sıklıkla kullanılan takvim yöntemi ve vajinal duş gibi geleneksel yöntemlerin tek başına kullanılmasının riskli olduğunu belirtti.

"YUMURTLAMA DÖNEMİ KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİYOR"

Kadınlarda yumurtlama döneminin kişiden kişiye değiştiğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Yalım, "Takvim yöntemi kadının adet düzenine göre yumurta oluşum tarihinin hesaplanarak gebelik ihtimalinin yüksek olduğu aylarda ilişkiden kaçınmak anlamına geliyor. Bu yöntem her ne kadar pratik gibi görünse de adet tarihlerinin ve yumurtlama döneminin kişiden kişiye değişmesi nedeniyle tek başına kullanıldığında gebelik riski oluşturuyor. İlişki sonrasında genital bölgenin yıkanması ise sık kullanılan bir yöntem olsa da gebelik riskinin yüksek olduğu yöntemlerden birisidir" diye konuştu.

MODERN DOĞUM KONTROL YÖNTEMLERİ

"Vajinal duş yöntemini kullanan kadınlarda istenmeyen gebelikler görülebildiği gibi genital bölgedeki doğal ortam da bozularak mantar ve bakteri enfeksiyonlarına yol açmaktadır" diyen Op. Dr. Esra Yalım, bu yöntemin kullanılmaması gerektiğini belirtti. Modern doğum kontrol yöntemleriyle ilgili bilgiler veren Op. Dr. Esra Yalım şöyle konuştu:

"Doğum kontrolü amaçlı kullandığımız birçok modern yöntem mevcut. Bariyer yöntemlerinden olan kondomlar ve diyaframlar bireyler tarafından doğru kullanıldığında gebelikleri önlemede oldukça başarılı yöntemlerdir. Hormonal yöntemlerden olan doğum kontrol hapları olarak bilinen oral kontraseptif ilaçlar da adet düzenine göre kullanıldığında riskin en az olduğu yöntemlerden birisidir. Aynı zamanda aylık veya üç aylık olarak kullanılan iğneler de gebeliği önlemede başarılıdır. Rahim içerisine yerleştirilen ve gebeliği önleyen hormonlar salgılayan cihazlar da birkaç yıllık korunmayı sağlayan yöntemlerden birisidir. Kadınlarda tüplerin bağlanması ve erkeklerde vazektomi, yani sperm kanallarının bağlanması gibi yöntemler de gebeliğin kalıcı olarak önlenmesinde kullanılmaktadır. Ancak kişiler bu yöntemlerden hangisini seçecek olursa olsun aile planlaması için mutlaka danışmanlık almalı ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmalıdır."

DOĞUM KONTROL HAPLARI KULLANIMINDA UZMANA DANIŞILMALI

Doğru kullanıldığında en başarılı yöntemlerden birinin doğum kontrol hapları olduğunu söyleyen Yalım, oral kontraseptiflerin günlük olarak alındığında başarılı bir korunma yöntemi olduğunu belirtti. Oral kontraseptif kullanan kadınlarda adet döneminin 21 günlük hap kullanımı sonrası başladığını ve yaklaşık yedi gün sürdüğünü aktaran Op. Dr. Esra Yalım, "Adet düzensizliği olan hastalarda da adetin düzene girmesi için kullanılan bu haplar cinsel birliktelik sonrası istenmeyen gebeliklerin önlenmesinde oldukça başarılıdır" diyerek hapların güvenle kullanılabileceğini belirtti.

Op. Dr. Esra Yalım hapların kullanımı ile ilgili de şu açıklamalarda bulundu:

"Gebelik şüphesi olan kadınların, daha önce meme kanseri teşhisi alanların, karaciğer hastalığı olanların bu hapları kullanması sakıncalıdır. Ayrıca kalp hastalığı şüphesi olan kadınlarda da bu haplar kullanılmamaktadır. Bu yüzden doğum kontrol hapları kullanılmadan önce mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanına danışılmalıdır."

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM KONTROL YÖNTEMİ

"Bize gelen ve hangi yöntemi kullanması gerektiğine karar verememiş olan bireylere uygun yöntemi bulmak için karşılıklı konuşuyoruz ve ortak bir yöntem belirlenmesine yardımcı oluyoruz" şeklinde açıklamalarda bulunan Op. Dr. Esra Yalım, danışmanlık hizmetinden mutlaka faydalanılması gerektiğini belirtti. Op. Dr. Esra Yalım şu açıklamalarda bulunarak sözlerini noktaladı:

"Danışmanlık sırasında kişilerin kolay kullanabileceği ve uyum gösterebileceği yöntemi seçmeye çalışıyoruz. Bazı kişiler birkaç aylık korunma isterken bazı kişiler yıllar süren korunma yöntemlerini tercih ediyorlar. Kadın hastalıkları uzmanı olarak biz de bireylere hangi yöntemi tercih etmesi konusunda fikir veriyoruz. Ayrıca kalıcı korunma isteyen kişilerde de tüp veya sperm kanallarının bağlanması gibi cerrahi korunma yöntemlerini uygulayabiliyoruz."


Yanlış doğum kontrol yöntemi gebeliğe yol açabilir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ersin Tatar Murat Kurum Hulusi Akar Mansur Yavaş
Magazin Seda Sayan Derya Şensoy Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Max Meyer Burak Yılmaz Ünal Karaman Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yanlış doğum kontrol yöntemi gebeliğe yol açabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 17:02:21. #1.16#

title