Yanlış doğum kontrol yöntemi gebeliğe yol açabilir

Doğum kontrol yöntemlerinin doğru kullanılmasının önemine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Yalım, "Halk arasında sıkça kullanılan doğum kontrol yöntemleri genellikle yanlış kullanım nedeniyle istenmeyen gebeliklere neden oluyor" dedi.

Doğum kontrol yöntemlerinin doğru kullanılmasının önemine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Yalım, "Halk arasında sıkça kullanılan doğum kontrol yöntemleri genellikle yanlış kullanım nedeniyle istenmeyen gebeliklere neden oluyor" dedi.

Gebe kalmak istemeyen kadınların birçok farklı yönteme başvurduğunu ve bu yöntemlerin yanlış kullanımının istenmeyen gebeliklere yol açtığını ifade eden Medicana Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Yalım halk arasında sıklıkla kullanılan takvim yöntemi ve vajinal duş gibi geleneksel yöntemlerin tek başına kullanılmasının riskli olduğunu belirtti.

"YUMURTLAMA DÖNEMİ KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİYOR"

Kadınlarda yumurtlama döneminin kişiden kişiye değiştiğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Yalım, "Takvim yöntemi kadının adet düzenine göre yumurta oluşum tarihinin hesaplanarak gebelik ihtimalinin yüksek olduğu aylarda ilişkiden kaçınmak anlamına geliyor. Bu yöntem her ne kadar pratik gibi görünse de adet tarihlerinin ve yumurtlama döneminin kişiden kişiye değişmesi nedeniyle tek başına kullanıldığında gebelik riski oluşturuyor. İlişki sonrasında genital bölgenin yıkanması ise sık kullanılan bir yöntem olsa da gebelik riskinin yüksek olduğu yöntemlerden birisidir" diye konuştu.

MODERN DOĞUM KONTROL YÖNTEMLERİ

"Vajinal duş yöntemini kullanan kadınlarda istenmeyen gebelikler görülebildiği gibi genital bölgedeki doğal ortam da bozularak mantar ve bakteri enfeksiyonlarına yol açmaktadır" diyen Op. Dr. Esra Yalım, bu yöntemin kullanılmaması gerektiğini belirtti. Modern doğum kontrol yöntemleriyle ilgili bilgiler veren Op. Dr. Esra Yalım şöyle konuştu:

"Doğum kontrolü amaçlı kullandığımız birçok modern yöntem mevcut. Bariyer yöntemlerinden olan kondomlar ve diyaframlar bireyler tarafından doğru kullanıldığında gebelikleri önlemede oldukça başarılı yöntemlerdir. Hormonal yöntemlerden olan doğum kontrol hapları olarak bilinen oral kontraseptif ilaçlar da adet düzenine göre kullanıldığında riskin en az olduğu yöntemlerden birisidir. Aynı zamanda aylık veya üç aylık olarak kullanılan iğneler de gebeliği önlemede başarılıdır. Rahim içerisine yerleştirilen ve gebeliği önleyen hormonlar salgılayan cihazlar da birkaç yıllık korunmayı sağlayan yöntemlerden birisidir. Kadınlarda tüplerin bağlanması ve erkeklerde vazektomi, yani sperm kanallarının bağlanması gibi yöntemler de gebeliğin kalıcı olarak önlenmesinde kullanılmaktadır. Ancak kişiler bu yöntemlerden hangisini seçecek olursa olsun aile planlaması için mutlaka danışmanlık almalı ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmalıdır."

DOĞUM KONTROL HAPLARI KULLANIMINDA UZMANA DANIŞILMALI

Doğru kullanıldığında en başarılı yöntemlerden birinin doğum kontrol hapları olduğunu söyleyen Yalım, oral kontraseptiflerin günlük olarak alındığında başarılı bir korunma yöntemi olduğunu belirtti. Oral kontraseptif kullanan kadınlarda adet döneminin 21 günlük hap kullanımı sonrası başladığını ve yaklaşık yedi gün sürdüğünü aktaran Op. Dr. Esra Yalım, "Adet düzensizliği olan hastalarda da adetin düzene girmesi için kullanılan bu haplar cinsel birliktelik sonrası istenmeyen gebeliklerin önlenmesinde oldukça başarılıdır" diyerek hapların güvenle kullanılabileceğini belirtti.

Op. Dr. Esra Yalım hapların kullanımı ile ilgili de şu açıklamalarda bulundu:

"Gebelik şüphesi olan kadınların, daha önce meme kanseri teşhisi alanların, karaciğer hastalığı olanların bu hapları kullanması sakıncalıdır. Ayrıca kalp hastalığı şüphesi olan kadınlarda da bu haplar kullanılmamaktadır. Bu yüzden doğum kontrol hapları kullanılmadan önce mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanına danışılmalıdır."

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM KONTROL YÖNTEMİ

"Bize gelen ve hangi yöntemi kullanması gerektiğine karar verememiş olan bireylere uygun yöntemi bulmak için karşılıklı konuşuyoruz ve ortak bir yöntem belirlenmesine yardımcı oluyoruz" şeklinde açıklamalarda bulunan Op. Dr. Esra Yalım, danışmanlık hizmetinden mutlaka faydalanılması gerektiğini belirtti. Op. Dr. Esra Yalım şu açıklamalarda bulunarak sözlerini noktaladı:

"Danışmanlık sırasında kişilerin kolay kullanabileceği ve uyum gösterebileceği yöntemi seçmeye çalışıyoruz. Bazı kişiler birkaç aylık korunma isterken bazı kişiler yıllar süren korunma yöntemlerini tercih ediyorlar. Kadın hastalıkları uzmanı olarak biz de bireylere hangi yöntemi tercih etmesi konusunda fikir veriyoruz. Ayrıca kalıcı korunma isteyen kişilerde de tüp veya sperm kanallarının bağlanması gibi cerrahi korunma yöntemlerini uygulayabiliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı