Yanlış ayakkabı seçimi eklem ağrılarına neden oluyor Medicana Samsun Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü uzmanlarından Op. Dr. Yılmaz Şahin, yanlış ayakkabı seçiminin eklem ağrılarına neden olduğunu belirtti.

Medicana Samsun Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü uzmanlarından Op. Dr. Yılmaz Şahin, yanlış ayakkabı seçiminin eklem ağrılarına neden olduğunu belirtti.

Şahin, ön diz ağrıları tanı ve tedavisi konusunda bilgi verdi.

Diz ve eklem şikayetlerini sporcular dışında ev hanımları ile ofis çalışanlarına kadar pek çok insanın yaşadığına işaret eden Şahin, "Ön diz ağrıları aslında diz yakınmalarının önemli kısmını oluşturur. Özellikle sporcularda diz kapağına aşırı yük biner. Aşırı yüklenme diz kapağının altındaki kıkırdak ve altındaki kemiğe aşırı yük bindirir ve ağrıya neden olur. Fakat bu bulguların çıkması için mutlaka sporcu olunması gerekmez." ifadelerini kullandı.

Şahin, tedavinin ön diz ağrısının nedenine göre biçimleneceğini, tendon, yaralanma, aşırı yüklenme-antrenman kökenli ağrılara öncelikle dinlenme, buz, elastik bandaj, yukarıda tutma uygulanacağını anlattı.

Ayakkabı seçiminin önemi

Diz kapağı pozisyonunun bozukluğuna bağlı ön diz ağrılarında daha uzun ve zorlu bir tedavi süreci yaşandığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Öncelikle formda kalın, genel vücut kondisyonunuzu koruyun. Fazla kiloların olmaması, dize binen yüklerin aşırı olmamasını sağlar. Bunun için düzenli egzersiz yapın. Egzersiz öncesi 5 dakika ısının, uygun ayakkabılar ile spor yapın. Diz etrafı kasları için germe egzersizleri yapın. Temponuzu yavaş yavaş artırın. Egzersiz yoğunluğunu aniden aşırı biçimde arttırmayın. Dizinize aşırı yük bindiren egzersizlerden uzak durun. Diz bölgesindeki kireçlenmenin en önemli sebebi genetik yatkınlık, aşırı kilo ile kötü ve dikkatsiz aktivite yapılmasıdır. Yükü dizleri ile kaldıran meslek grupları ile ısınmadan bilinçsizce yapılan spor ve uzun süre yanlış ayakkabı kullanımı sonucunda bu sorun ile ayak ve ayak bileği problemleri ortaya çıkabilmektedir."

Kaynak: AA