Okyanusta Yüzerken İki Katil Balina ile Yüz Yüze Geldiler
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Okyanusta Yüzerken İki Katil Balina ile Yüz Yüze Geldiler

Yeni Zelanda'da okyanusta yüzen iki çocuk, yanlarına gelen iki katil balinayı son ana kadar fark etmedi. Hayvanlar, çocukların çığlıkları eşliğinde ikisine de zarar vermeden yanlarından geçip gitti.

Yeni Zelanda'da çekilen görüntülerde iki katil balinanın denizde yüzen iki çocuğun hemen yanından geçip gittiği görüldü. Waiheke Adası'ndaki Enclosure Körfezi'nde yaşayan yerel halktan biri tarafından çekilen görüntüler kan donduran cinstendi.

MUCİZE ESERİ KURTULDULAR

Körfeze giren katil balinaların görülmesi üzerine herkesin suyu terk ettiği ancak koyun ortasında bulunan iki çocuğun çağrıyı fark etmeyerek yüzmeye devam ettiği söylenirken, katil balinaların çocukların yanından onlara zarar vermeden geçip gittiği görüldü. Çocukların suyun üzerindeki yüzgeçleri gördükten bağırarak yardım istedi ancak bu tehlikeli olay müdahaleye gerek kalmadan şans eseri ucuz bir şekilde atlatıldı.

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