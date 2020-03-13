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Bursa, Ekonomi

Yankı Yemek, korona için personeline eğitim verdi

Bursa'da faaliyet gösteren Yankı Yemek & Catering çalışanlarına Dr. İsmail Doğdu tarafından korona virüsü ile mücadele eğitimi verildi.

13.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:28
Yankı Yemek, korona için personeline eğitim verdi

Bursa'da faaliyet gösteren Yankı Yemek & Catering çalışanlarına Dr. İsmail Doğdu tarafından korona virüsü ile mücadele eğitimi verildi. Firmada hijyen tedbirleri daha da artırıldı.


Hazır yemek sektörünün Bursa'daki lider firmalarından olan Yankı, dünyayı tehdit eden korona virüsü ile mücadele için üretimin tüm aşamalarındaki hijyen tedbirlerini artırdı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, yaptığı açıklama ile gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak hijyen konusuna her zaman çok önem verdiklerini söyledi. Coşkun Dönmez, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsü sebebiyle her zaman titizlikle uyguladıkları hijyen tedbirlerini daha da artırdıklarını söyledi.


Hijyende en önemli tedbirin bilinçli hareket etmek olduğuna dikkat çeken Coşkun Dönmez firmalarında çalışanların bilgilerini tazelemek ve yeni tip Corid 19 virüsü hakkında bilgi vermek için eğitim programı düzenlediklerini vurguladı. Dönmez aldıkları tedbir ve yaptıkları uygulamalar hakkında şu bilgileri verdi:


"Bütün personelimizin katıldığı eğitim programları düzenledik. Eğitimde iş yeri hekimimiz Dr. İsmail Doğru tarafından önce korona virüsü anlatıldı. Ardından da virüsün yol açtığı hastalığın belirtileri ve hastalığın seyri, korona virüs enfeksiyonunun yayılma yolu, yayılmasını önleme yolları, virüsün yol açtığı enfeksiyondan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, temel ve kişisel hijyenin korona virüs enfeksiyonundaki önemi, mikroorganizmalardan korunma yolları ve prensipleri anlatıldı. Eğitim sonrasında korona virüsüyle ilgili bilgilendirme metni ve broşür hazırlanarak bütün çalışanlarımıza dağıttık ve fabrikada tüm iletişim panolarına astık. İş yeri hekimimiz tarafından düzenli olarak yapılmakta olan sağlık iç denetimlerimizin sıklığı artırdık". - BURSA

Kaynak: İHA

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