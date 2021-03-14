Yankı Erel, Rusya'da zirveye çıktı
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Yankı Erel, Rusya'da zirveye çıktı

14.03.2021 16:40 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:44
Yankı Erel, Rusya'da zirveye çıktı

Milli tenisçi Yankı Erel, Rusya Kazan'da düzenlenen Kremlin Cup Finali'nde Rus rakibi Zakharov'u yenerek kariyerinin ilk ITF tekler şampiyonluğunu elde etti.

Milli tenisçi Yankı Erel, Rusya Kazan'da düzenlenen Kremlin Cup Finali'nde Rus rakibi Zakharov'u yenerek kariyerinin ilk ITF tekler şampiyonluğunu elde etti.

Rusya'da sert zeminde düzenlenen toplamda 15 bin Dolar ödüllü ITF turnuvası Kazan Kremlin Cup'ta sırasıyla Moldovalı, Rus, Özbek ve yarı finalde de Rus rakibini yenen Yankı, finalde 1 numaralı seri başı Alexey Zakharov'un rakibi oldu. 20 yaşındaki Yankı Erel final mücadelesinde ev sahibi ülkeden Alexey Zakharov karşısında 6-3, 3-0 öndeyken rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa ulaştı.

Kariyerinin ilk profesyonel tekler zaferini Rusya'da kazanan Yankı Erel yaptığı açıklamada, "Umarım devamı gelecek. Günün anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu, canla başla pandemi ile savaşan sağlık çalışanlarımıza armağan ediyorum. 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" dedi. - İSTANBUL

Yankı Erel, Rusya'da zirveye çıktı
Yankı Erel, Rusya'da zirveye çıktı
Yankı Erel, Rusya'da zirveye çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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