Yankesicilikten yakalandı; 22,5 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı

MERSİN (DHA) - MERSİN'de alışveriş bahanesiyle girdiği iş yerlerinde 2 kadının ceplerinden paralarını çalan S.A. (48) yakalandı. 15 suçtan aranan hakkında kesinleşmiş 22,5 yıl hapis cezası bulunan S.A., tutuklandı.

Akdeniz ilçesinde alışveriş bahanesiyle iş yerine giren kadın, Ş.İ.'nin (60) cebinden 5 bin TL'yi çaldı. Toroslar ilçesinde de aynı yöntemle Ş.Ç.'nin (59) cebinden 3 bin 500 TL çalındı. Kadınlar şikayetçi oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., savcılıkta "Kabul etmiyorum, iftiradan gözaltına alındım. İftira atanları tanımıyorum" dedi. S.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.