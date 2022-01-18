Yankesicilikten yakalandı; 22,5 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı - Haberler
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Yankesicilikten yakalandı; 22,5 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı

Yankesicilikten yakalandı; 22,5 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

MERSİN'de alışveriş bahanesiyle girdiği iş yerlerinde 2 kadının ceplerinden paralarını çalan S.A. (48) yakalandı.

MERSİN (DHA) - MERSİN'de alışveriş bahanesiyle girdiği iş yerlerinde 2 kadının ceplerinden paralarını çalan S.A. (48) yakalandı. 15 suçtan aranan hakkında kesinleşmiş 22,5 yıl hapis cezası bulunan S.A., tutuklandı.

Akdeniz ilçesinde alışveriş bahanesiyle iş yerine giren kadın, Ş.İ.'nin (60) cebinden 5 bin TL'yi çaldı. Toroslar ilçesinde de aynı yöntemle Ş.Ç.'nin (59) cebinden 3 bin 500 TL çalındı. Kadınlar şikayetçi oldu.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, ifade ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüpheli S.A.'yı tespit etti. Gözaltına alınan S.A.'nın yankesicilik ve hırsızlık suçlarından 15 aranmasının olduğu ve hakkında 22,5 kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. S.A.'nın ayrıca Mersin, İstanbul, Ankara, Nevşehir, Adana ve Osmaniye'de de benzer suçları işlediği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., savcılıkta "Kabul etmiyorum, iftiradan gözaltına alındım. İftira atanları tanımıyorum" dedi. S.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Yankesicilikten yakalandı; 22,5 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı

Yankesicilikten yakalandı; 22,5 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı

Yankesicilikten yakalandı; 22,5 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı

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Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri

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