Yankesicilik zanlısı tutuklandı
Beşiktaş'ta bir kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.
11.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:20
Beşiktaş'ta bir kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.
Gu¨ven Timleri S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekipleri, 12 Şubat'ta Cihannu¨ma Mahallesinde Aslı M'nin (32) cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis, yabancı uyruklu şüpheli Ali S'yi (52) Beşiktaş Meydan'da yakaladı.
Güvenlik kamera görüntülerinde, bir büfeden alışveriş yapan kadının arkasından yaklaşan şüphelinin, montun cebinden cep telefonunu alıp uzaklaştığı anlar görülüyor.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA