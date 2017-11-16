Yankesicilik Yaparken Suçüstü Yakalandı

Diyarbakır'da yankesicilik yaparken yakalanan kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Şair Sırrı Hanım Sokağı'nda yürüyen K.S'nin cep telefonunu cebinden çalan Mesut Malay (43), Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.



Gözaltına alınan Malay'ın daha önce Bağlar ve Sur ilçelerinde de 2 vatandaşın cep telefonlarının çalınmasıyla ilgili arandığı tespit edildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.