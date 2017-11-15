Yankesicilik Yapan Şüpheli Şahıs Yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri yankesicilik yapan A.Y.'yi yakaladı.



Gaziantep'te son günlerde meydana gelen yankesicilik olayları üzerine polis, halkın yoğun olduğu otobüs durakları, AVM'ler ve semt pazarları ile yankesicilik olaylarının gerçekleştiği güzergahlar üzerinde güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüpheli şahısların kimlik tespitini yaptı. Gasp olaylarına karıştığını belirlenen A.Y., yapılan başarılı operasyonla gözaltına alındı.



Yapılan üst aramasında yankesicilik sureti ile çalınan bir cep telefonu ele geçirilen şahsın, 2 ayrı suçtan aranmasının bulunduğu belirlendi. Bulunan cep telefonu sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan A.Y. ise sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP