Yankesicilik Yapan Kişi Tutuklandı

Gebze ilçesinde fuhuş yaptığı kişilerin parasını çaldığı iddia edilen kişi, tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Gebze, İzmit, Çayırova, Körfez'de L.A'nın (30) fuhuş yaptığı kamyon şoförlerinin paralarını çaldığı şikayetleri üzerine Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.



Şikayetçilerin ifadeleri üzerine şüphelinin İstanbul'da olduğunu tespit eden ekipler, L.A'yı Pendik'te gözaltına aldı.



Fuhuş yapmak için Gebze'de ev kiraladığı belirlenen şüpheli L.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.