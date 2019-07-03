Yankesicilik şüphelisi İran uyruklu 3 kişi yakalandı

Antalya'da yankesicilik yaptıkları iddia edilen İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Tarihi Kaleiçi'ndeki bir hediyelik eşya mağazasından 2 bin lira, kapalı yoldaki ayakkabı mağazasından ise bin 100 lira yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Eşkalleri belirlenen biri kadın İran uyruklu 3 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA