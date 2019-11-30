Yankesicilik şüphelileri güvenlik kameralarına yakalandı

30.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:50

Gaziantep'te, kalabalık arasındaki vatandaşların cüzdan ve telefonlarını çalarken güvenlik kameralarınca kaydedilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen "Yankesicilik suretiyle hırsızlık" olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik bir dizi çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, bir hastaneyle okul önündeki kalabalıkta yaşanan 2 yankesicilik olayının güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların kimliklerini belirledi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

Zanlıların sorguları sürüyor.

Kaynak: AA