Yankesicilik iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Yankesicilik iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

İstanbul'da yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

23.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:05

'da yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İlçe ekipleri, Tarık M'nin cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri Mustafa P. ve Vedat Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mustafa P. tutuklanırken, Vedat Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Yankesicilik iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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