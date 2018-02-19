Yankesicilik Anı Güvenlik Kamarasına Yansıdı
Gaziantep'te halk otobüslerinde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.
Gaziantep'te halk otobüslerinde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şehir içi halk otobüslerindeki hırsızlık şikayetleri üzerine çalışma başlattı.
Otobüs durakları ve güzergahlardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir kadının çantasından cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı tespit edilen C.Ö'yü gözaltına aldı.
Gözaltına alınan C.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Güvenlik kamerasında, zanlının halk otobüsüne binmeye çalışan bir kadının çantasından, yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çaldığı anlar yer aldı.