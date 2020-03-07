Yankesici şüphelisi iş başında yakalandı
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Yankesici şüphelisi iş başında yakalandı

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep 'in Nurdağı ilçesinde semt pazarında yankesicilik yaptığı öğrenilen şahıs son işinde yakayı ele verdi.

07.03.2020 08:26 | Son Güncelleme: 07.03.2020 08:26
Yankesici şüphelisi iş başında yakalandı

GAZİANTEP(İHA) – 'in ilçesinde semt pazarında yankesicilik yaptığı öğrenilen şahıs son işinde yakayı ele verdi.


Edinilen bilgiye göre, Y.Ç.(63) isimli şahıs Nurdağı ilçe merkezindeki semt pazarında 1 kişinin cebinden yankesicilik yöntemi ile hırsızlık yaptığı esnada emniyet ekipleri tarafından yakalandı.


Şahsın daha öncede değişikli il ve ilçelerde aynı yöntemler ile 3 ayrı yankesicilik usulü ile hırsızlık yaptığı ve bir çok sabıka kaydının olduğu öğrenildi.


Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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