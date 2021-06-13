YANKESİCİ KADIN SEMT PAZARINDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI
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YANKESİCİ KADIN SEMT PAZARINDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta semt pazarında yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan kadın suçüstü yakalandı.

ESENYURT'ta semt pazarında yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan kadın suçüstü yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis ekipleri, Akevler Mahallesi'nde bulunan semt pazarında önceki gün bir kişinin yankesicilik yaptığı bilgisini edindi. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli, bir kadının yanına gelerek çantasından cüzdanını aldığı esnada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli C.K. isimli kadın "Yankesicilik" suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

YANKESİCİ KADIN SEMT PAZARINDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI
YANKESİCİ KADIN SEMT PAZARINDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI
YANKESİCİ KADIN SEMT PAZARINDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI
YANKESİCİ KADIN SEMT PAZARINDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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