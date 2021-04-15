Yankesici kadın, altın hırsızlığı çetesi üyesi çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yankesici kadın, altın hırsızlığı çetesi üyesi çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yankesici kadın, altın hırsızlığı çetesi üyesi çıktı

Esenyurt'ta bir pazarda vatandaşın çantasından cep telefonu çalan şüpheli yakalandı.

Esenyurt'ta bir pazarda vatandaşın çantasından cep telefonu çalan şüpheli yakalandı. Ayrıca yakalanan hırsız kadının 2 arkadaşıyla birlikte girdikleri evlerden 500 bin lira değerinde altın takı çaldıkları ortaya çıktı. Yapılan operasyonda yakalanan 2'si kadın 3 kişi tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde farklı gün ve tarihlerde özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazarlarda yankesicilik olaylarının yaşanması üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından son olarak bir kadının çantasından cep telefonu çalınmasının ardından harekete geçen ekipler, şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan bir kadın şüphelinin sorgusunun ardından diğer 2 şüphelide kıskıvrak yakalandı.

Ayrıca 2'si kadın 3 şüphelinin girdikleri evlerden altın takı çaldıkları tespit edilirken, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 500 bin lira değerinde altın takı, bir adet ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki sorgulamaların ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL

Yankesici kadın, altın hırsızlığı çetesi üyesi çıktı
Yankesici kadın, altın hırsızlığı çetesi üyesi çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Vladimir Putin Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Hazal Kaya Cansu Dere Demet Özdemir
Spor Bülent Uygun Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yankesici kadın, altın hırsızlığı çetesi üyesi çıktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 11:56:26. #1.15#

title