Yankesici, 250 Güvenlik Kamerası Görüntüsü İncelenerek Yakalandı

BURSA'da, duraklarda otobüs bekleyenlerin cüzdanlarını yankesicilik yöntemiyle çalan 43 yaşındaki Hasan P., çevredeki 250 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu kimliği tespit edilerek yakalandı.



Merkez Osmangazi İlçesi'nde son günlerde otobüs duraklarında çok sayıda kişinin cüzdanlarının yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Atatürk, İnönü, Çekirge ve Altıparmak caddelerinde bulunan 250 işyerinin güvenlik kameraları görüntüleri incelenerek daha önceden aynı suçtan kaydı bulunan Hasan P. olduğu belirlendi. Sivil ekipler tarafından bölgede yapılan çalışmalar sonucunda dün Timurtaşpaşa otobüs duraklarında 63 yaşındaki R.E.'nin cebinden 250 lira bulunan cüzdanı çalmaya çalışan Hasan P. suçüstü yakalandı. İfadesi alınan Hasan P. çıkarıldığı mahkeme tarafından tarafından tutuklandı.



- Bursa