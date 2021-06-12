Yanınızdan ayırmayın

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Hürriyet - Haberler | Magazin

Güneşe fazla maruz kalmak erken yaşlanmadan cilt lekelerine, hatta kansere kadar pek çok riski beraberinde getiriyor.

Güneşe fazla maruz kalmak erken yaşlanmadan cilt lekelerine, hatta kansere kadar pek çok riski beraberinde getiriyor. Oysa kemik, kas ve kalp sağlığı açısından büyük önem taşıyan D vitaminini almak, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, depresyonla baş etmek için ona ihtiyacımız var. Dengeyi bulmak istiyorsak güneş kremi şart. Güneş kremini nasıl seçeceğimizi ve kullanacağımızı dermatolog Dr. Güneş Ertürk'e sorduk.

KORUYUCUYU KULLANIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

ANTİOKSİDAN VE VİTAMİN İÇERENLERİ TERCİH EDİN

UVA ışınları kışın bile ciltte etkili olur. Güneşten koruyucuları yaz-kış demeden, kapalı havalarda, hatta  yoğun güneş alan binalarda ve arabada da kullanmalıyız.

Yeterli D vitamini almak için yazın günde 15-20 dakika kolların veya bacakların (yüz ve boyun değil) güneşe maruz kalması yeterli. Bundan fazlası cilde zarar verir. Koruyucu sürmenin D vitamini açısından sakıncası yok.

Kırışıkların çoğundan güneş sorumludur. Güneş koruyucu dudak çevresi, göz çevresi, yanaklar ve boyun gibi bölgelere de sürülmeli.

Yoğun güneş altında kalmanız gerekiyorsa iki saatte bir krem yenilenmeli. Yıkanma, yüzme ve terlemeye neden olacak aktivitelerden sonra da tekrar kullanılmalı. Ayrıca güneş kremi sürsek bile şapka, gözlük ve giyeceklerle cildimizi korumalıyız.

Saçı olmayanlar başa, kulaklara ve boyna da güneş kremi sürmeli.

Koruyucuya rağmen yazın cilt lekelenebilir. Antioksidan ve vitamin içeren ürünleri tercih edin. Çünkü antioksidan ve vitaminlerin cildi onararak güneşin zararlı etkilerinden koruduğunu biliyoruz. Ayrıca lekeli cilde sahip kişiler nemlendirici ve besleyici krem kullanmayı hiç aksatmamalılar.

Koyu ten rengine sahip kişiler de açık tenlilerle aynı risklere sahipler. Onlar da koruyucu kullanmalıdır.

Kaynak: Hürriyet

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