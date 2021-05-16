Yanından ayırmadığı tavuk ve horozlarını mandaların sırtında gezdiriyor
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Yanından ayırmadığı tavuk ve horozlarını mandaların sırtında gezdiriyor

Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Bartın'da bir çiftçinin, yanından ayırmadığı tavuk ve horozlarını mandaların sırtına bindirerek gezdirmesi görenleri şaşırtıyor.

Bartın'da bir çiftçinin, yanından ayırmadığı tavuk ve horozlarını mandaların sırtına bindirerek gezdirmesi görenleri şaşırtıyor.

Merkeze bağlı Özbaşı köyünde her sabah mandalarını meraya otlatmaya götüren çiftçi Ziver Ulubaş (39), Ankara'dan aldığı 2 horoz ve 1 tavuğuna da özenle bakıyor.

Yanından ayırmadığı tavuk ve horozları mandaların sırtına bindirerek gezdiren Ulubaş, onlarla yakından ilgileniyor.

Hayvanları mandaların üzerinde gören köylüler de şaşkınlığını gizleyemiyor.

Ziver Ulubaş, AA muhabirine, tavuk ve horozlarının büyükbaş hayvanlara alıştığını belirterek, "Mandalarla geziyorlar, onlarla arkadaş oldular. Bu durum, görenlerin de ilgisini çekiyor, bizzat gelip bakıyorlar. Bunları özenle yetiştiriyorum." diye konuştu.

Hayvanların da insanlar gibi sevgi istediğini dile getiren Ulubaş, elinden geleni yaptığını, karşılığını da aldığını söyledi.

Yanından ayırmadığı tavuk ve horozlarını mandaların sırtında gezdiriyor
Yanından ayırmadığı tavuk ve horozlarını mandaların sırtında gezdiriyor
Yanından ayırmadığı tavuk ve horozlarını mandaların sırtında gezdiriyor
Yanından ayırmadığı tavuk ve horozlarını mandaların sırtında gezdiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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