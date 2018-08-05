Çalıştırdığı Çocukları İstismar Eden Sapık Marketçinin "Şaka Yaptım" Savunması Pes Dedirtti!

Sahibi olduğu markette yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan A,Ç. diğer çocuklara da bu anları kaydettirmişti. "Şaka yapıyordum" dedi ancak hakim, cinsel istismardan tutukladı.

ÇALIŞTIRDIĞI ÇOCUĞA YAPTIĞI İSTİSMARI BAŞKA ÇOCUĞA KAYDETTİRDİ

İstanbul Esenyurt'ta market sahibi 48 yaşındaki evli ve bir çocuk babası A.Ç. yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunup bunu başka bir çocuğa kaydettirdiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

"ŞAKA YAPIYORDUM"

Sapık marketçi mahkemede verdiği ifadesinde, "Adı geçen çocuklar markette yanımda part time olarak çalışıyorlardı. Bildiğim kadarı ile R. 13-14 yaşlarındadır. Bana izletmiş olduğunuz video kaydında görünen kişi benim. Videoyu çeken E.C.Ç.'dir. Video çekilirken üzerim giyinik vaziyetteydi. Şaka yapıyordum. Zaten videonun çekildiği yer marketin içidir ve sürekli markete gelen giden kişiler olmaktadır" dedi.

Market sahibi şöyle devam etti: "Diğer videoda ise R.'nin kollarını kıvırdığım görünmektedir. Bunu yapma nedenim, R.'nin gönderdiğim servisten geç gelmesidir."

CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne çıkartılan A. Ç. savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. A.Ç. "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan kuvvetli delillerin bulunduğu gerekçesi ile tutuklandı.

(Kaynak: Vatan)