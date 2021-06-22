Yanında bomba patlayan gazinin sağlık durumu iyiye gidiyor

Kuzey Irak'ta yürütülen terör operasyonda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak ve baba evinde istirahat eden gazi olan Uzman Çavuş Emin Aslan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kuzey Irak'ta yürütülen terör operasyonda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak ve baba evinde istirahat eden gazi olan Uzman Çavuş Emin Aslan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Yaklaşık 2 yıldan bu yana Piyade Komanda Uzman Çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev yapan Emin Aslan, geçtiğimiz 9 Haziran da Kuzey Irak'ta terör örgütüne karşı yürütülen operasyonda yakınına düşen el bombası nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Aslan hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki baba evinde istirahat etmeye başladı. Aslan'ın hastaneden çıktığını duyan Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk ise Aslan'ın hasta yatağından ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette konuşan Öztürk, devletin her zaman gazilerin yanlarında olduğunu belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan, Aslan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı