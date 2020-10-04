Yanına masa ve sandalye koyularak oturulan 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı
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Yanına masa ve sandalye koyularak oturulan 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı

04.10.2020 12:24 | Son Güncelleme: 04.10.2020 12:28
Yanına masa ve sandalye koyularak oturulan 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı

BURSA'nın İznik ilçesinde, taksi durağının önünde bulunan 2 bin yıllık lahit, bulunduğu yerden kaldırılarak İznik Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

BURSA'nın İznik ilçesinde, taksi durağının önünde bulunan 2 bin yıllık lahit, bulunduğu yerden kaldırılarak İznik Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

UNESCO'nın geçici miras listesinde bulunan, 4 medeniyete başkentlik yapmış İznik ilçesindeki Ayasofya bahçesinde, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 2 bin yıllık lahitin yanına masa ve sandalye konularak oturulması üzerine İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talimatıyla taksi durağının yanında bulunan lahit ve lahitin yanında bulunan Roma döneminden kalma kitabe, yapımı devam eden İznik Arkeoloji Müzesi'ne kaldırıldı. Hava şartlarının da tahrip ettiği lahit ve kitabe, vinçle çekiciye yüklenerek müzenin bahçesine götürüldü.


- İznik
Yanına masa ve sandalye koyularak oturulan 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı
Yanına masa ve sandalye koyularak oturulan 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı
Yanına masa ve sandalye koyularak oturulan 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı
Yanına masa ve sandalye koyularak oturulan 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı
Yanına masa ve sandalye koyularak oturulan 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı
Yanına masa ve sandalye koyularak oturulan 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı
Yanına masa ve sandalye koyularak oturulan 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı
Yanına masa ve sandalye koyularak oturulan 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı
Yanına masa ve sandalye koyularak oturulan 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı
Yanına masa ve sandalye koyularak oturulan 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı
Yanına masa ve sandalye koyularak oturulan 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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