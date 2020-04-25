Yanına gidemediği eşinin doğum gününü, jandarma kutladı
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Kadir Kaya, Jandarma, Güncel, Haber

Yanına gidemediği eşinin doğum gününü, jandarma kutladı

Yanına gidemediği eşinin doğum gününü, jandarma kutladı KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesindeki Yaren Kaya'nın doğum günü, İstanbul'da çalışan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir dışına çıkamayan eşi Kadir Kaya'nın talebi üzerine jandarma ekiplerince kutlandı.

25.04.2020 22:47 | Son Güncelleme: 25.04.2020 22:47
Yanına gidemediği eşinin doğum gününü, jandarma kutladı

Yanına gidemediği eşinin doğum gününü, jandarma kutladı

 

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesindeki Yaren Kaya'nın doğum günü, İstanbul'da çalışan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir dışına çıkamayan eşi Kadir Kaya'nın talebi üzerine jandarma ekiplerince kutlandı.

İstanbul Havalimanı'nda çalışan Kadir Kaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir dışına çıkamaması nedeniyle Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde oturan eşi Yaren Kaya'nın doğum gününde yanında olamadı. Bunun üzerine Büyükmandıra Jandarma Karakol Komutanlığı'nı arayan Kadir Kaya, ekiplerden eşinin doğum gününü kutlamalarını istedi. Jandarma ekipleri, pasta alarak Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ercan Göç ile birlikte Yaren Kaya'nın oturduğu eve gitti. Karşısında kendisine doğum günü sürprizi yapan jandarmayı gören Yaren Kaya, hem şaşırdı hem de mutlu oldu. Yaren Kaya, pastadaki mumları üfleyerek yeni yaşını kutladı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Kaya, jandarma ekibi ve muhtar Ercan Göç'e teşekkür etti.


Kaynak: DHA

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