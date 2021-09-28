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Yanımda Fırsatlar Dünyası'nın aylık ziyaret sayısı 80 milyona ulaştı

AA / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
Yanımda Fırsatlar Dünyası'nın aylık ziyaret sayısı 80 milyona ulaştı

Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası sadakat platformunun aylık tekil kullanıcı sayısı 10 milyona, ziyaret sayısı 80 milyona, işlem sayısı ise 300 bine ulaştı.

Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası sadakat platformunun aylık tekil kullanıcı sayısı 10 milyona, ziyaret sayısı 80 milyona, işlem sayısı ise 300 bine ulaştı.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone, 2019 yılında hizmete açtığı sadakat platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile müşterilerine özel fırsatlar ve her hafta hediyeler sunmaya devam ediyor.

Alışveriş, elektronik, yaşam, oyun, yeme-içme, seyahat, kozmetik, şehrine özel ve finans gibi çeşitli kategorilerde 100'ü aşkın farklı markanın 400'ü aşkın fırsat kampanyasının yer aldığı platformun aylık tekil kullanıcı sayısı 10 milyona, ziyaret sayısı ise 80 milyona ulaştı. Vodafone müşterilerinin ek GB ve indirim gibi opsiyonlarla maksimum fayda elde etmesinin hedeflendiği platformda ayda yaklaşık 300 bin işlem gerçekleşiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyada doğrudan müşteri ihtiyaçlarına yanıt veren, müşterilerin hayatını kolaylaştıran çözümler sunmaya odaklandıklarını belirtti.

Teknolojinin hayatın her alanında var olmaya başladıkça müşterilerinin ihtiyaçlarının da farklılaştığını aktaran Ergun, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz iletişim kurmanın yanı sıra iş, eğlence, alışveriş, bankacılık, sigorta gibi tüm ihtiyaçlarını tek bir platform üzerinden karşılamak istiyor. Bu doğrultuda 2 yıl önce müşterilerimiz için her gün girip bakmak isteyecekleri ve çok özel avantajları barındıran zengin bir platform oluşturduk. Telekom sektöründe bir ilk olan Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası sadakat platformu ile müşterilerimize piyasada bulamayacakları özel fırsatlar ve her hafta sürpriz hediyeler sunuyoruz.

Müşterilerimizin ek GB ve indirim gibi opsiyonlarla maksimum fayda elde etmesini hedefliyoruz. Platformumuza ilgi her geçen gün artıyor. Alanında lider markaların özel kampanyalarına ev sahipliği yapan platformumuzun aylık tekil kullanıcı sayısı 10 milyona, ziyaret sayısı 80 milyona, işlem sayısı ise 300 bine ulaştı. Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı müşterilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğiz."

Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden erişilen Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nda Vodafone müşterilerinin dijital talep ve ihtiyaçlarına geniş bir iş ortakları ekosistemiyle yanıt veriliyor. Alanında lider markalarla özel kampanyalar yapan Vodafone, müşterilerine özel fırsatlar sağlıyor. Tüm paydaşların kazandığı bir ortaklık modelinin uygulandığı Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nda, müşteriler sevdikleri markaların indirimli fiyatlarından faydalanırken, markalar da ekstra satış yapıp ekstra müşteri kazandıkları bir kanala sahip oluyor.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri
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Haber: Yanımda Fırsatlar Dünyası'nın aylık ziyaret sayısı 80 milyona ulaştı - Haberler Ekonomi
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