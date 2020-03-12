Yanıkdere şehitleri anıldı Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde Yanıkdere şehitleri törenle anıldı.

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde Yanıkdere şehitleri törenle anıldı.



1917 yılında Ermeni mezalimine uğrayan 12 bin vatandaşın yakılarak şehit edildiği Yanıkdere şehitliğinde düzenlenen törene Erzurum Vali Yardımcısı Önder Coşğun, 55. Bakım Fabrika Müdürü Bakım Albay İbrahim Kaynar, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Hanefi İspirli, Destek Hizmetler Daire Başkanı Paşa Tarhan ve Şehitler Orta Okulu öğrencileri katıldı.



Törende Yanıkdere şehitleri için askerler tarafından saygı atışı yapıldıktan sonra anıtına çelenk sunumu yapıldı. Yakutiye Müftüsü Osman Yazıcı şehitler için dualar okudu.



Orta okul öğrencilerinin şehitler adına okudukları şiirlerden sonra program sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA