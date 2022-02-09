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Yanık yaylası doğal güzelliği ile dikkat çekiyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yanık yaylası doğal güzelliği ile dikkat çekiyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan Yanık Yaylası, doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor.

GÖLYAKA, DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan Yanık Yaylası, doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor.

Düzce doğal güzellikleri, zümrüt ormanları, şelaleleri, gölleri ve trekking alanları ile turistleri ağırlamaya devam ediyor. Düzce'nin 2021 yılında turizm yılı ilan edilmesinin ardından bir çok doğal güzellik alanları gün yüzüne çıkartılma çalışmaları gerçekleştirildi. Doğa fotoğrafçısı Ahmet Bozdemir'de Düzce'nin güzel alanlarını fotoğraflayarak sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Son olarak paylaşılan görsel ise Yanık Yaylası oldu. Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyü sınırlarında bulunan Yanık Yaylası, doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor.

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölge yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

(Enes Bektaş/İHA)

Yanık yaylası doğal güzelliği ile dikkat çekiyor

Yanık yaylası doğal güzelliği ile dikkat çekiyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Gölyaka, Turizm, Düzce, Güncel, Haber

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