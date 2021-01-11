Son dakika haberleri! "Yanık Ülke"de sis şöleni

Son dakika haber: Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un sönmüş lav kalıntıları nedeniyle "Yanık Ülke" olarak tanımladığı Manisa'daki Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı'nda, bu sabah oluşan sis, görsel şölene dönüştü.

Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un sönmüş lav kalıntıları nedeniyle "Yanık Ülke" olarak tanımladığı Manisa'daki Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı'nda, bu sabah oluşan sis, görsel şölene dönüştü.

Kula ilçesinde sabah saatlerinde sis gözlendi. Kara yollarında görüş mesafesini azaltan ve sürücülerin yavaşlamasına neden olan sis, bazı bölgelerde eşsiz manzaralara sahne oldu.

UNESCO'nun Global Jeopark Ağı'nda yer alan parkta da binlerce yıl öncesi lav akıntıları sonucu oluşan bazalt kayalar ve volkan konilerinin zirveleri, sis bulutlarının arasından drone kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak