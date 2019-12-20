Yanık İzmit Caddesinde Yağmur Suyu Kanal Çalışması Tamamlandı

20.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:13

Belediyeye bağlı ekipler tarafından Yanık İzmit Caddesi üzerinde 1050 metre uzunluğunda yağmur suyu kanal çalışmasını tamamlandı.

Fen İşleri Müdürü Fikri Ayanoğlu; "Aşırı yağışlarda vatandaşlarımızın sorun yaşamaması, su taşkınlarından mahalle sakinlerinin olumsuz etkilenmemesi için Yanık İzmit Caddesi üzerine 1050 metrelik yağmur suyu kanalı çalışmamızı tamamladık. Program dâhilinde sıkıntılı bölgelerde çalışmalarımız ilçe genelinde devam edecek" dedi.

Müdür Ayanoğlu, olası yağışlarda su taşmalarını önlemek vatandaşların mağdur olmamaları adına gerekli çalışmaları tamamlayıp tüm ilçe halkının kış mevsimini rahat ve huzurlu geçirmesi için ekiplerin çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: Bültenler