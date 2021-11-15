Yanık: "15 Temmuz ruhunu tahfif etmeye çalışan hatta hadsizce tahkir etmeye çalışanlara karşı tüm dünyaya tek tek anlatacağız"
AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kürsüye gelişi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANTALYA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'da düzenlenen 5. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.
ANTALYA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kürsüye gelişi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması
ANTALYA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'da düzenlenen 5. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması'na katılarak konuşma yaptı. (1)