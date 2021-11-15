Yanık: "15 Temmuz ruhunu tahfif etmeye çalışan hatta hadsizce tahkir etmeye çalışanlara karşı tüm dünyaya tek tek anlatacağız" - Haberler
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Yanık: "15 Temmuz ruhunu tahfif etmeye çalışan hatta hadsizce tahkir etmeye çalışanlara karşı tüm dünyaya tek tek anlatacağız"

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kürsüye gelişi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANTALYA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'da düzenlenen 5. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.

ANTALYA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kürsüye gelişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması

ANTALYA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'da düzenlenen 5. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması'na katılarak konuşma yaptı. (1)

Yanık: 15 Temmuz ruhunu tahfif etmeye çalışan hatta hadsizce tahkir etmeye çalışanlara karşı tüm dünyaya tek tek anlatacağız

Yanık: 15 Temmuz ruhunu tahfif etmeye çalışan hatta hadsizce tahkir etmeye çalışanlara karşı tüm dünyaya tek tek anlatacağız

Yanık: 15 Temmuz ruhunu tahfif etmeye çalışan hatta hadsizce tahkir etmeye çalışanlara karşı tüm dünyaya tek tek anlatacağız

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AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri

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