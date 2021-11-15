Yanık: "15 Temmuz ruhunu tahfif etmeye çalışan hatta hadsizce tahkir etmeye çalışanlara karşı tüm dünyaya tek tek anlatacağız"

ANTALYA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kürsüye gelişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması

ANTALYA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'da düzenlenen 5. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması'na katılarak konuşma yaptı. (1)