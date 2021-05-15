Yanıgnda, 2 katlı ahşap bina küle döndü
BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki katlı ahşap ev, çıkan yangında yandı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki katlı ahşap ev, çıkan yangında yandı.
İnegöl ilçesi kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'nde, Şakir Güzel'a ait 2 katlı ahşap evde saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını sardı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek 2 saatte söndürdü.Evin tamamen yandığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ