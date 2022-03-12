Yanıcı malzemelerin bulunduğu depoda yangın, 3 saatte söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yanıcı malzemelerin bulunduğu depoda yangın, 3 saatte söndürüldü

Demirören Haber Ajansı - Serdar Sunar - Güncel
 - Güncelleme:
Yanıcı malzemelerin bulunduğu depoda yangın, 3 saatte söndürüldü

DİYARBAKIR Bağlar ilçesinde, yanıcı inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiyecilerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - DİYARBAKIR Bağlar ilçesinde, yanıcı inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiyecilerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Bağcılar Mahallesi Karanfil Sokak'ta, yanıcı inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda, gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye 10 araçla 32 itfaiye personeli sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı depoda hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.


Yanıcı malzemelerin bulunduğu depoda yangın, 3 saatte söndürüldü

Yanıcı malzemelerin bulunduğu depoda yangın, 3 saatte söndürüldü

Yanıcı malzemelerin bulunduğu depoda yangın, 3 saatte söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Serdar Sunar - Güncel

Bağcılar, İnşaat, Bağlar, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title